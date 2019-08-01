Новый заместитель Алексея Текслера будет работать на общественных началах

Автор: КР от Сегодня, 16:07 Категория: Политика

Глава Челябинской области Алексей Текслер назначил главу Магнитогорска Сергея Бердникова заместителем губернатора Челябинской области на общественных началах. Об этом сообщает управление пресс-службы и информации правительства Челябинской области.

Встреча, на которой было принято решение, прошла вчера в Челябинске. Как отмечают эксперты, включение главы Магнитогорска в состав регионального правительства должно помочь в повышении эффективности работы муниципального звена власти.

Сергей Бердников родился 21 октября 1962 года в Магнитогорске в семье служащих. Трудовую деятельность начал в 1981 году слесарем на Гранитном карьере треста «Магнитострой».

С 1982 по 1984 год проходил службу в Вооруженных Силах СССР.



С 1985 по 2016 год работал на предприятиях металлургической отрасли, в том числе, на руководящих должностях.



С 2010 по 2016 год депутат 4 и 5 созывов Магнитогорского городского Собрания депутатов, заместитель председателя Собрания, член комиссий по законодательству и местному самоуправлению; по городскому хозяйству, строительству и экологии.



В 2016 года был назначен главой города Магнитогорска.

