Алексей Текслер назначил первого заместителя губернатора Челябинской области

Автор: КР от Вчера, 16:48 Категория: Политика

Заместитель губернатора Челябинской области Евгений Тефтелев уволен с занимаемой должности, которую тут же упразднили. Он работал в качестве заместителя с 27 ноября 2018 года. До этого, с 2014 года, был главой администрации города Челябинска.

– Для решения новых задач нужны новые люди, – написал на своей странице в Instagram Алексей Текслер.

Врио губернатора внёс изменения в структуру правительства и ввёл новую должность – первого заместителя губернатора Челябинской области. На неё назначен Виктор Мамин.

На него в ряду других обязанностей возложена ответственность курировать деятельность руководителя аппарата губернатора и правительства, государственно-правового управления, управления государственной службы и противодействия коррупции, управления организационной и контрольной работы, управления по работе с обращениями граждан, бухгалтерской службы, комитета мобилизационной работы, секретариата губернатора и правительства, министерства информационных технологий и связи, министерства имущества и природных ресурсов, управления делами, постоянного представительства Челябинской области при правительстве Российской Федерации.

Виктор Мамин родился 27 марта 1982 года в городе Норильске. До назначения на нынешнюю должность работал заместителем директора департамента ПАО «Россети», до этого – директором департамента Минэнерго России. Также имеет опыт руководящей работы на муниципальном уровне и в крупных частных компаниях.

Действительный государственный советник 3 класса, награждён благодарностью президента РФ. Входит в высший уровень резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ.

Женат, воспитывает сына.