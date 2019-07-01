Алексей Текслер назначил женщину своим первым заместителем

Автор: КР от Вчера, 15:05 Категория: Общество

Фото из открытых источников.

Сенатор от Челябинской области в Совете Федерации Ирина Гехт стала первым заместителем главы региона с 11 июля. Гехт будет курировать весь социальный блок работы правительства Челябинской области.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора региона Алексея Текслера, «Ирина Альфредовна имеет большой опыт политической и законотворческой работы, хорошо известна в Челябинской области, что, несомненно, пригодится ей на посту».

Евгений Редин, занимавший эту должность ранее, завершил свою работу в региональном правительстве.

Уже на следующий день после своего назначения Ирина Гехт пресекла сомнительную закупку медицинской техники на два с половиной миллиарда рублей. В интервью Znak.com она отметила, что закупка томографов для кабинетов лучевой диагностики не решит ни одной задачи в сфере здравоохранения Челябинской области. Ирина Гехт уточнила, что сейчас больницам региона требуются рентген- и УЗИ-аппараты, бронхоскопы, но точно не томографы.

Напомним, до назначения в Совет Федерации в 2014 году Ирина Гехт была заместителем председателя правительства Челябинской области, где курировала социальный блок.