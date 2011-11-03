Алексей Текслер презентовал Владимиру Путину свой план работы. Регион получит дополнительно 10 миллиардов рублей

Автор: КР от Вчера, 15:03 Категория: Политика

Из федерального бюджета предусмотрено дополнительно солидное финансирование на развитие социальной среды Челябинска. Об этом во время встречи с главой Челябинской области Алексеем Текслером сообщил президент РФ Владимир Путин.

Напомним, 19 июля глава государства с рабочим визитом посетил Магнитогорск, где Владимир Владимирович запустил в работу новую агломерационную фабрику №5 Магнитогорского металлургического комбината.

Спустя четыре месяца с момента назначения губернатором Челябинской области, Алексей Текслер презентовал Путину свою программу развития Челябинской области. Ранее он её уже озвучивал в своём Послании Законодательному Собранию. Основной посыл – это социальная защита населения Челябинской области и соблюдение принципа: «Не люди для экономики, а экономика для людей».

– Это тот принцип, который необходимо в настоящий момент реализовывать – большие планы в социальной сфере. С президентом обсудили вопросы детских садов. Решим проблемы для детей до трёх лет, будем строить новые школы, чтобы решать проблемы второй смены, – сказал Алексей Текслер. – Большие планы и на спорт. В ближайшие годы сделаем порядка 50 новых объектов и отремонтируем старые. В сфере культуры большие планы. Так что социальная сфера – это то, на что надо, безусловно, обратить внимание. Плюс развитие инфраструктуры: мы увеличиваем объём финансирования на дороги, газификацию. И, естественно, всё, что касается развития городской среды, сельских территорий – это тот фокус внимания, который у меня и у правительства Челябинской области есть.



Президент Владимир Путин анонсировал, что Челябинск получит дополнительное финансирование на развитие социальной среды города. В Это, в том числе, строительство дорог и другие важные социальные объекты. Реализация начнётся в ближайшее время.

– Президент хорошо знает Текслера, поскольку до этого челябинский врио был заместителем федерального министра энергетики. Это очень важное ведомство, от которого зависят наполнение бюджета, реализация многочисленных программ по модернизации промышленности, – отмечает политолог Марат Баширов. – Путин считает Текслера одним из тех государственных деятелей, за кем будущее нашей страны. Алексей Текслер — часть команды президента, которую Путин выращивает для новой кадровой политики. Поэтому Текслер и был направлен в Челябинскую область, считающуюся одним из промышленных центров России. Реализация нацпроектов, переход на более низкую себестоимость производства той же металлургии, – всё это требует новых решений. И Алексей Текслер — человек, который может эти решения предложить.