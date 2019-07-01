Президент России Владимир Путин открыл в Челябинской области новое производство и встретился с главой региона Алексеем Текслером

Автор: КР от Вчера, 08:32 Категория: Экономика и бизнес

Вчера, 19 июля, Владимир Путин побывал с рабочим визитом в Магнитогорске. Он запустил в работу новую агломерационную фабрику №5 Магнитогорского металлургического комбината. В торжественном мероприятии принял участие и временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

Новая фабрика использует современные технологии получения качественного агломерата, инновационные экологические разработки. При её строительстве были использованы передовые энергосберегающие технологии, которые гарантируют значительное повышение экологической безопасности. Ввод в работу нового объекта позволит вывести из эксплуатации устаревшее оборудование агломерационной фабрики №4. В результате произойдет сокращение выбросов пыли в два раза, диоксида серы – в четыре раза, бензапирена – в 16 раз, сокращение сбросов загрязняющих веществ в оборотную систему водоснабжения на 600 тонн в год, сокращение технологических отходов аглоцеха - на 13750 тонн в год.

– Открытие новой аглофабрики на Магнитогорском металлургическом комбинате – это большое событие для всей Челябинской области. Это масштабный инвестиционный проект. Важно, чтобы отрасль работала на современном оборудовании с высоким классом экологичности. Новая аглофабрика отвечает этим требованиям. Я поздравляю трудовой коллектив Магнитогорского комбината с завершением большого строительства. Это достойный подарок на День металлурга. Желаю вам новых трудовых успехов и благополучия, – подчеркнул Алексей Текслер.

После церемонии открытия глава государства встретился с представителями трудового коллектива ММК. Сотрудники комбината задали Владимиру Путину волнующие их вопросы. Затем состоялась рабочая встреча президента с главой региона Алексеем Текслером и руководителем Магнитогорского металлургического комбината Виктором Рашниковым.