Алексей Текслер посетил Магнитогорск, куда привёз очередную синюю папку с обращениями от местных жителей

Автор: КР от Сегодня, 13:18 Категория: Общество

На рабочей встрече с главой Магнитогорска Сергеем Бердниковым врио губернатора Челябинской области отдал ему папку, в которой накопилось 560 обращений. Основные из них касаются благоустройства и озеленения города, обеспечения местами в детских садах, работы общественного транспорта.

Кроме того, Алексей Текслер встретился с жителями дома, пострадавшего от взрыва бытового газа 31 декабря прошлого года. Глава региона ознакомился с ходом работ по благоустройству, осмотрел подъезды.

Он подчеркнул, что состояние территории, прилегающей к дому, неудовлетворительное. Не до конца убран строительный мусор после демонтажа повреждённых конструкций. Также глава региона сделал замечание коммунальщикам, которые не закопали траншеи.

Жильцы пожаловались на проблемы с подготовкой документов на переселение. Алексей Леонидович заявил, что по каждому случаю будет оказана необходимая поддержка.

Также во время визита в Магнитогорск Текслер провёл совещание с руководством «Магнитогорского металлургического комбината» и посетил несколько производственных площадок.

Он осмотрел комплекс по производству толстолистового горячего проката «Стан-5000», комплекс холодной прокатки «Стан-2000», строительную площадку аглофабрики № 5 и доменную печь № 1, реконструкция которой завершилась в прошлом году.

– Всё соответствует передовым технологическим решениям, – сказал Алексей Текслер. – У комбината хорошая перспектива, а это значит, будут высокопроизводительные рабочие места, достойные зарплаты, налоговые отчисления.

Всего до 2025 года ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» намерен вложить в проекты экологической направленности более 38 миллиардов рублей.