По просьбе Алексея Текслера Белым домом в Кыштыме занялось министерство культуры России

Автор: КР от Вчера, 11:50 Категория: Культура

Послезавтра временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер отправится с рабочим визитом в Москву. Один из вопросов, который будет решаться в ходе поездки, коснётся усадьбы Демидовых в нашем городе, в частности, реконструкции Белого дома.

На прошлой неделе Текслер во второй раз посетил Кыштым, чтобы проверить, как выполняются его поручения, данные в ходе первого приезда. Он оценил проведение работ по строительству крытого катка, а затем провёл встречу с главой Кыштымского городского округа Людмилой Шеболаевой.

Во время беседы с Людмилой Александровной в прошлую среду Алексей Леонидович связался по телефону с министерством культуры РФ и договорился о поддержке при включении усадьбы в государственную программу «Сохранение объектов культурного наследия».

Напомним, в свой первый визит в наш город в мае, Алексей Леонидович посетил усадьбу Демидовых и предложил местным жителям самим решить, что будет располагаться в Белом доме.

Представители администрации Кыштымского округа провели в социальных сетях опрос. Большинство жителей нашего города сделали выбор в пользу размещения музея в историческом здании.