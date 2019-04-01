Региональные власти помогают покупать квартиры жителям Магнитогорска, пострадавшим от взрыва бытового газа

Автор: КР от Сегодня, 16:51 Категория: Общество

Как уже сообщалось на сайте «КР», временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер посетил с рабочим визитом Магнитогорск. Своим заместителям он дал поручение ускорить решение проблем жильцов дома, который обрушился в канун Нового года.

Напомним, взрыв газа в жилом доме № 164 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошёл 31 декабря. Частично обрушился седьмой подъезд, погибли 39 человек.

Сейчас продолжаются работы по расчистке территории. Работает кран, строители завершают ремонт.

– Дом подлежит дальнейшей эксплуатации, поэтому у каждого есть выбор – остаться в своей квартире или сменить место жительство, – сказал глава Магнитогорска Сергей Бердников.

В итоге из дома решили переехать 178 жильцов. Они получат социальные выплаты, на которую смогут купить новые квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

По словам пострадавших, некоторые застройщики после трагедии резко подняли цены на жильё, но после вмешательства властей ситуацию удалось урегулировать.