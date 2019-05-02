Алексей Текслер представляет Челябинскую область в Китае

Автор: КР от Сегодня, 14:41 Категория: Политика

В городе Сиань Китайской Народной Республики проходит IV международная выставка «Шёлковый путь». Потенциал Челябинской области презентовал временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

Внешнеторговый оборот нашего региона в 2018 году превысил восемь миллиардов долларов. Большинство экспортных контрактов связаны с металлургией, а импортных – с минеральной продукцией и машиностроением.

– Нам необходимо от торговли сырьём переходить на инновационные переделы и высокие технологии, – сказал Алексей Леонидович. – Мы также готовы сотрудничать в области логистики, строительства, медицины, робототехники, развития городского пространства.

Во время встречи российской делегации с правительством провинции Шэньси Текслер предложил в ближайшее время обменяться бизнес-миссиями.

У Челябинской области хорошие перспективы взаимодействия с китайскими партнёрами в сфере образования и культуры. В частности, обмен гастролями челябинских и китайских коллективов – камерных оркестров, театров.

Одним из приоритетов развития Челябинской области является сельское хозяйство. Это направление интенсивно развивалось в регионе в последнее время. Есть несколько успешных компаний-экспортёров, ищущих новые рынки сбыта. Они готовы поставлять в Китай продукцию, которую производят в большем количестве, чем требуется для нашего внутрирегионального потребления.

По мнению главы региона, Челябинская область обладает разнообразным природно-ресурсным и рекреационным потенциалом, благоприятствующим развитию туризма. В Челябинской области более трех тысяч озер, 153 особо охраняемые природные территории, действуют 12 горнолыжных курортов.