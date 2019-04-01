Алексей Текслер устроит экзамены для глав городов и районов. Причём нежданно-негаданно

Автор: КР от Сегодня, 16:17 Категория: Политика

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области посетил Копейский городской округ. Первым делом Текслер передал и. о. главы Андрею Фалейчику синюю папку, в которой были собраны жалобы от жителей. Обращения поступали в соцсети Instagram и через службу официальных обращений граждан.

«Таких папок у меня 43 – по количеству муниципальных районов и городских округов, – написал в своём аккаунте глава региона. – И у всех будут экзамены. Кто-то их не сдаст, и будет отчислен за неуспеваемость. Лучше готовиться заранее. А следующим к доске пойдёт…»

Напомним, Алексей Текслер намерен с рабочими визитами посетить города и районы области. Но график поездок не разглашается. Тем более, что он в любой момент может поменять свой маршрут и явиться туда, где его совсем не ждут.