Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер занялся экологией региона Автор: КР от Вчера, 15:18 Категория: Политика 0 Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер неожиданно изменил маршрут первой рабочей поездки. Вместо одной из лучших школ города и ледовой арены «Трактор» он решил побывать в проблемных местах региона из-за плохой экологии. Алексей Леонидович поехал на осмотр Коркинского угольного разреза, где обсуждал проблемы тушения возгораний на нём, в том числе и с жителями. Как сообщается в «Челябинск Сегодня», Текслер потребовал не ждать запуска Томинского ГОКа и уже сейчас приступить к тушению Коркинского разреза. Коркинский разрез является самым глубоким в Евразии. Ранее предполагалось, что он может быть рекультивирован с помощью отходов Томинского ГОКа. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить