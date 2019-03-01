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Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер занялся экологией региона

Автор: КР от Вчера, 15:18 Категория: Политика

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Сегодня  временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер  неожиданно изменил маршрут первой рабочей поездки. Вместо одной из лучших школ города и ледовой арены «Трактор» он решил побывать в проблемных местах региона из-за плохой экологии.

 

Алексей Леонидович поехал на осмотр Коркинского угольного разреза, где обсуждал проблемы тушения возгораний на нём, в том числе и с жителями.

 

Как сообщается в «Челябинск Сегодня», Текслер потребовал не ждать запуска Томинского ГОКа и уже сейчас приступить к тушению Коркинского разреза.

 

Коркинский разрез является самым глубоким в Евразии. Ранее предполагалось, что он может быть рекультивирован с помощью отходов Томинского ГОКа. 


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