Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер занялся экологией региона

Автор: КР от Вчера, 15:18 Категория: Политика

Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер неожиданно изменил маршрут первой рабочей поездки. Вместо одной из лучших школ города и ледовой арены «Трактор» он решил побывать в проблемных местах региона из-за плохой экологии.

Алексей Леонидович поехал на осмотр Коркинского угольного разреза, где обсуждал проблемы тушения возгораний на нём, в том числе и с жителями.

Как сообщается в «Челябинск Сегодня», Текслер потребовал не ждать запуска Томинского ГОКа и уже сейчас приступить к тушению Коркинского разреза.

Коркинский разрез является самым глубоким в Евразии. Ранее предполагалось, что он может быть рекультивирован с помощью отходов Томинского ГОКа.