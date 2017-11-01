16 ноября начальник межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Юрий Юрьевич Добрецкий ответит на вопросы жителей нашего города. Звоните в редакцию газеты «Кыштымский рабочий» с 17 до 18 часов по телефону 4-00-49. Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В среду губернатор Борис Дубровский проведет заседание правительства

В среду губернатор Борис Дубровский проведет заседание правительства

Автор: КР от Вчера, 21:48 Категория: Политика

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

В повестке заседания под председательством губернатора Челябинской области Бориса Дубровского 41 вопрос, в том числе пять вопросов будут рассмотрены с докладами.

Откроет заседание правительства блок вопросов об исполнении поручений Президента РФ Владимира Путина. Министр экологии области Ирина Гладкова доложит о поддержке экологических проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Глава минстроя Виктор Тупикин отчитается о проведенной по поручению главы государства газификации деревень Красноармейского района.

Продолжит заседание министр имущества и природных ресурсов Алексей Бобраков с докладами о программе приватизации и о величине арендной платы для установки и эксплуатации рекламных конструкций на 2018 год.

Завершит блок вопросов с докладами заместитель губернатора Сергей Сушков, который информирует о списании части задолженности сельхозтоваропроизводителей по кредитам, выданным в 1992-1994 годах, и начисленным по ним процентам, поскольку должники прошли процедуру банкротства и не имеют источников для погашения кредитов.

 

 

Начало прямой трансляции в 8-30.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter