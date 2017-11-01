В среду губернатор Борис Дубровский проведет заседание правительства

Автор: КР от Вчера, 21:48 Категория: Политика

В повестке заседания под председательством губернатора Челябинской области Бориса Дубровского 41 вопрос, в том числе пять вопросов будут рассмотрены с докладами.

Откроет заседание правительства блок вопросов об исполнении поручений Президента РФ Владимира Путина. Министр экологии области Ирина Гладкова доложит о поддержке экологических проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Глава минстроя Виктор Тупикин отчитается о проведенной по поручению главы государства газификации деревень Красноармейского района.

Продолжит заседание министр имущества и природных ресурсов Алексей Бобраков с докладами о программе приватизации и о величине арендной платы для установки и эксплуатации рекламных конструкций на 2018 год.

Завершит блок вопросов с докладами заместитель губернатора Сергей Сушков, который информирует о списании части задолженности сельхозтоваропроизводителей по кредитам, выданным в 1992-1994 годах, и начисленным по ним процентам, поскольку должники прошли процедуру банкротства и не имеют источников для погашения кредитов.

Начало прямой трансляции в 8-30.