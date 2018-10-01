Политолог о решении Дубровского остаться на посту: «губернатор надежды»

Автор: КР от Сегодня, 16:57 Категория: Политика

Политологи прокомментировали решение Бориса Дубровского о переизбрании на новый губернаторский срок в Челябинской области.

В понедельник, 22 октября, Борис Дубровский в интервью ТАСС сообщил о желании принять участие в выборах губернатора в 2019 году. Как рассказал корреспонденту «Челябинского эха» директор челябинского филиала Президентской академии Сергей Зырянов, это решение было ожидаемым, поскольку Дубровский несет ответственность за проведение саммитов ШОС и БРИКС, а также строительство ВСМ Челябинск - Екатеринбург.

«За последний год были приняты решения, которые, как мне кажется, требуют личного участия и ответственности того человека, который был их инициатором», - подчеркнул Сергей Зырянов. Он назвал Бориса Дубровского «губернатором надежды».

«Борис Дубровский пришел к руководству регионом как «губернатор надежды». Население очень серьезно поддержало его, более 80% проголосовали за него как за губернатора. Это был политический аванс ему как руководителю региона. Этот аванс надо возвращать», - прокомментировал Сергей Зырянов.

Директор аналитического агентства «Монитор» Алексей Ширинкин согласен с тем, что решение Дубровского о втором губернаторском сроке было ожидаемым. По словам политолога, глава региона заручился поддержкой определенных политических кругов.

«Борис Дубровский в федеральной повестке человек скорее не проблемный, чем проблемный. Сложности политического характера актуальны для местной политики. В глазах Москвы, как я понимаю, претензий особых нет. Последние его выступления, интервью ТАСС очевидно говорят, что он заручился поддержкой в определенных политических слоях», — рассказал Алексей Ширинкин.

Борис Дубровский был избран губернатором Челябинской области 14 сентября 2014 года. Срок его полномочий истекает в 2019 году.

Нина Григорьевна КАДАНЦЕВА, председатель совета ветеранов Кыштымского округа: «Работая на посту губернатора Челябинской области, Борис Александрович Дубровский продемонстрировал свою деловитость, инициативность. Много внимания он уделяет программе «Комфортная городская среда», газификации, ремонту и строительству дорог. Губернатор ввёл в практику регулярные встречи с ветеранским активом области и потребовал от глав муниципалитетов последовать его примеру».