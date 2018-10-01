Политолог о решении Дубровского остаться на посту: «губернатор надежды» Автор: КР от Сегодня, 16:57 Категория: Политика -1 Политологи прокомментировали решение Бориса Дубровского о переизбрании на новый губернаторский срок в Челябинской области. В понедельник, 22 октября, Борис Дубровский в интервью ТАСС сообщил о желании принять участие в выборах губернатора в 2019 году. Как рассказал корреспонденту «Челябинского эха» директор челябинского филиала Президентской академии Сергей Зырянов, это решение было ожидаемым, поскольку Дубровский несет ответственность за проведение саммитов ШОС и БРИКС, а также строительство ВСМ Челябинск - Екатеринбург. «За последний год были приняты решения, которые, как мне кажется, требуют личного участия и ответственности того человека, который был их инициатором», - подчеркнул Сергей Зырянов. Он назвал Бориса Дубровского «губернатором надежды». «Борис Дубровский пришел к руководству регионом как «губернатор надежды». Население очень серьезно поддержало его, более 80% проголосовали за него как за губернатора. Это был политический аванс ему как руководителю региона. Этот аванс надо возвращать», - прокомментировал Сергей Зырянов. Директор аналитического агентства «Монитор» Алексей Ширинкин согласен с тем, что решение Дубровского о втором губернаторском сроке было ожидаемым. По словам политолога, глава региона заручился поддержкой определенных политических кругов. «Борис Дубровский в федеральной повестке человек скорее не проблемный, чем проблемный. Сложности политического характера актуальны для местной политики. В глазах Москвы, как я понимаю, претензий особых нет. Последние его выступления, интервью ТАСС очевидно говорят, что он заручился поддержкой в определенных политических слоях», — рассказал Алексей Ширинкин. Борис Дубровский был избран губернатором Челябинской области 14 сентября 2014 года. Срок его полномочий истекает в 2019 году. Нина Григорьевна КАДАНЦЕВА, председатель совета ветеранов Кыштымского округа: «Работая на посту губернатора Челябинской области, Борис Александрович Дубровский продемонстрировал свою деловитость, инициативность. Много внимания он уделяет программе «Комфортная городская среда», газификации, ремонту и строительству дорог. Губернатор ввёл в практику регулярные встречи с ветеранским активом области и потребовал от глав муниципалитетов последовать его примеру». Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить