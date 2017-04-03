Южный Урал и Южная Корея прорабатывают выгодное сотрудничество

Автор: КР от Сегодня, 12:27 Категория: Политика

Челябинскую область с деловым визитом посетил чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея Пак Ро Бёк.

– У вас очень плотная программа, насыщенный событиями визит. Надеюсь, что он проходит плодотворно и принесёт результаты, на которые мы все рассчитываем, – подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский, обращаясь к послу Кореи и представителям официальной делегации. – Мы рассчитываем, что тот потенциал, который есть в отношениях между Челябинской областью и республикой Коре,я будет реализован. Не только в увеличении наших торговых отношений и товарооборота, но и во всех остальных отраслях. Мы видим потенциал в создании совместных производств.

Губернатор отметил, что регион нацелен на использование передовых технологических разработок во всех отраслях экономики. В этой связи взаимный интерес могут представлять проекты в сфере мусоропереработки и природосберегающие технологии.

– Я также приглашаю бизнес принять участие в строительстве объектов к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году, – добавил Борис Дубровский.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея Пак Ро Бёк напомнил, что первым зарубежным визитом Бориса Дубровского в должности губернатора региона в 2014 году стала поездка в Южную Корею.

На этот раз политики обсудили сотрудничество в сфере защиты окружающей среды, возможности реализации корейской концепции «умный город», направленной на эффективное управление транспортными и экологическими системами. Борис Дубровский подчеркнул, что эти вопросы особенно актуальны для региона в Год экологии.

Министр сельского хозяйства Челябинской области Сергей Сушков рассказал о перспективах поставок в Корею птицы, свинины, всех видов зерно-бобовых культур и макаронных изделий южноуральского производства.

Также были затронуты вопросы привлечения корейских инвесторов для строительства скоростной железнодорожной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом.

– Уверен, что наши взаимные усилия и потенциал в отношениях может быть реализован на благо жителей наших стран, – резюмировал глава региона.