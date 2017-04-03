После разноса Бориса Дубровского глава Каслей подал в отставку
Автор: КР от Вчера, 17:13 Категория: Политика
Борис Дубровский потребовал завершить реконструкцию насосно-фильтровальной станции в Каслях
Сегодня губернатор Челябинской области Борис Дубровский побывал в Каслинском районе. В ходе своего визита он обратил внимание местных властей на ряд проблем, требующих немедленного решения. Одна из них – ввод в эксплуатацию насосно-фильтровальной станции. Её реконструкция ведётся с 2013 года, но сроки завершения работ постоянно откладываются. Борис Дубровский взял эту острую проблему на особый контроль, потребовав от каслинского руководства регулярных отчётов о развитии ситуации.
– Что мы видим? Несмотря на то, что областным правительством было выделено муниципалитету достаточно средств, завершение реконструкции в очередной раз по непонятным причинам отложено, – заявил губернатор. – Это стыдно и уже не смешно! Мы подключаем к решению этой запутанной проблемы региональный минстрой, потому что есть чёткая уверенность, что без его вмешательства объект не будет сдан в эксплуатацию. Нельзя допустить, чтобы Касли опять столкнулись с проблемой питьевой воды при наступлении паводка.
Кроме того, губернатор потребовал от руководства муниципалитета погасить долги по зарплате перед сотрудниками станции, а также разобраться с обоснованностью отмены надбавок за вредность. На текущий момент Каслинский район является одним из самых проблемных в Челябинской области. Там существует политический кризис, ряд острых проблем в сфере строительства, ЖКХ, соцобеспечения, дорожного хозяйства.
Последовательным решением на фоне этого выглядит заявление главы Каслей о досрочном сложении полномочий. Юрий Скулыбердин сегодня подал в отставку. Его заявление рассмотрит Совет депутатов 6 апреля, если его примут, будет назначен временно исполняющий обязанности главы городского поселения.
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