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Губернатор Борис Дубровский проведет совещание с главами муниципалитетов

Автор: КР от 7-11-2017, 19:28 Категория: Политика

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В среду, 8 ноября, в правительстве состоится совещание губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с главами муниципальных образований и руководителями органов исполнительной власти.

Первым выступит министр сельского хозяйства Сергей Сушков. Он доложит губернатору Борису Дубровскому о завершении аграрного сезона в области, результаты по сбору зерновых культур, овощей и картофеля, а также объемы заготовки кормов.

Продолжит совещание начальник главного управления лесами области Виктор Блинов с докладом о подведении итогов пожароопасного сезона.

В заключение выступит председатель областной избирательной комиссии Сергей Обертас, который информирует об обеспечении доступности помещений избирательных участков для граждан с ограниченными возможностями.

Начало прямой трансляции в 10 часов 30 минут.

 

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