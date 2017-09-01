Сегодня губернатор Челябинской области работает в Кыштыме
Автор: КР от Сегодня, 15:33 Категория: Общество
В прошлом году Борис Дубровский уже приезжал в Кыштым на предприятие «Русский кварц».
Первым пунктом в послеобеденном графике Бориса Дубровского значится поездка в ООО «Русский кварц». Глава региона уже приезжал в прошлом году на это уникальное предприятие вместе с председателем правления ОАО «РОСНАНО» Анатолием Чубайсом.
После одного из визитов в Кыштым при содействии губернатора на улице Энгельса началось строительство отдельного здания для поисково-спасательного отряда. Сегодня Борис Дубровский осмотрит уже завершённый объект.
Глава региона посетит выставку-ярмарку в парке у Белого дома, где с 15:00 до 18:00 сегодня в рамках открывающегося международного фестиваля духовной музыки состоится выступление Челябинского камерного хора имени В. В. Михальченко. Здесь же пройдут мастер-классы колокольного звона.
Запланирована поездка к Народному дому. Недостающие средства около 45 миллионов рублей на завершение его реконструкции были выделены в этом году по распоряжению губернатора.
Борис Дубровский побывает ещё на одном объекте – крытом катке с искусственным льдом в районе радиозавода. Эта ледовая арена изначально возводилась местными предпринимателями Андреем Перевощиковым и Дмитрием Трошиным. Но им не хватило средств для завершения проекта.
Вечером губернатор примет участие в открытии международного фестиваля духовной музыки в храме Рождества Христова.
Подробности – в газете «Кыштымский рабочий».