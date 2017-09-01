Борис Дубровский на Евразийском экономическом форуме в Сиане представит Клуб губернаторов ШОС

Автор: КР от Вчера, 10:11 Категория: Политика

Организаторы Евразийского экономического форума, который пройдёт в конце сентября в китайском Сиане, пригласили губернатора Челябинской области Бориса Дубровского принять участие в мероприятиях форума и презентовать Клуб губернаторов ШОС.

– Наша идея о создании Клуба губернаторов начала развиваться. Мы серьёзно работали над этой задачей, обозначая её на всех международных встречах как одну из важных составляющих развития межрегионального сотрудничества, – отметил Борис Дубровский.

В результате инициатива Челябинской области была поддержана на саммите ШОС, состоявшемся в этом году в Астане. В Сиане работа будет продолжена. Китайская сторона предлагает провести круглый стол руководителей регионов государств-членов ШОС на тему: «Региональное сотрудничество способствует сопряжению национальных стратегий развития».

– Мы приглашены на это мероприятие, где презентуем Клуб губернаторов ШОС и примем участие в детальном обсуждении дальнейшего интегрирования нашей идеи в процессы взаимодействия стран Шанхайской организации сотрудничества, – уточнил Борис Дубровский.