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Борис Дубровский на Евразийском экономическом форуме в Сиане представит Клуб губернаторов ШОС

Автор: КР от Вчера, 10:11 Категория: Политика

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Организаторы Евразийского экономического форума, который пройдёт в конце сентября в китайском Сиане, пригласили губернатора Челябинской области Бориса Дубровского принять участие в мероприятиях форума и презентовать Клуб губернаторов ШОС.

 

– Наша идея о создании Клуба губернаторов начала развиваться. Мы серьёзно работали над этой задачей, обозначая её на всех международных встречах как одну из важных составляющих развития межрегионального сотрудничества, – отметил Борис Дубровский.

 

В результате инициатива Челябинской области была поддержана  на саммите ШОС, состоявшемся в этом году в Астане. В Сиане работа будет продолжена. Китайская сторона предлагает провести круглый стол руководителей регионов государств-членов ШОС на тему: «Региональное сотрудничество способствует сопряжению национальных стратегий развития».

 

– Мы приглашены на это мероприятие, где презентуем Клуб губернаторов ШОС и примем участие в детальном обсуждении дальнейшего интегрирования нашей идеи в процессы взаимодействия стран Шанхайской организации сотрудничества, –  уточнил Борис Дубровский.

 

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