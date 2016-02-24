В Кыштыме врачи выйдут на работу в свой законный выходной ради здоровья своих земляков

Автор: КР от Вчера, 11:29 Категория: Медицина

В этом году комплексное обследование здоровья, то есть диспансеризацию, прошли 3867 жителей Кыштымского городского округа, а это чуть больше половины от всех подлежащих диспансеризации. В следующую субботу, 9 декабря, в поликлиниках № 1 и № 2 пройдут дни открытых дверей специально для тех, кто не смог попасть в больницу из-за плотного рабочего графика.

– Первая поликлиника будет работать с 9 до 13 часов, а в микрорайоне Нижнего Кыштыма – с 9 до 12, – сказала сайту «КР» заведующая организационно-методическим кабинетом Кыштымской центральной городской больницы Екатерина Черепанова. – Пациентам необходимо обратиться в регистратуру с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования.

В этом году в бесплатном комплексном обследовании могут принять участие все, кто родился в 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996 годах.

Желательно проходить процедуры натощак.

Чтобы сократить время пребывания в больнице, можно заполнить специальную анкету не в кабинете у врача, а у себя дома. Для этого нужно зайти на сайт sadip.ru, ответить на все вопросы и распечатать форму на принтере.

Все подробности о диспансеризации и проводимых в её рамках обследованиях можно посмотреть здесь.