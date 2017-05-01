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В поликлинике Кыштыма двери для пациентов будут открыты даже в выходной день

Автор: КР от Сегодня, 08:34 Категория: Медицина

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В предстоящую субботу, 13 мая, в городской поликлинике № 1 Кыштымской центральной городской больницы пройдёт День открытых дверей для прохождения диспансеризации. В выходной будут открыты двери городских поликлиник по всей Челябинской области.

 

В этом году такие дни проводятся с подачи регионального министерства здравоохранения во второй раз.

 

– Очень удобно, когда сотрудникам предприятий и организаций не нужно отпрашиваться с работы, чтобы пройти комплексное медицинское обследование, – сказала сайту «КР» заведующая отделением профилактики городской больницы Наталья Синицына. – В субботу пациенты смогут не только попасть на приём к терапевтам и узким специалистам, но и сдать необходимые анализы. С собой необходимо принести паспорт и действующий медицинский полис.

 

В Кыштыме в этом году диспансеризации подлежат 7050 человек. По данным на 7 мая, её прошли пока только 1306 кыштымцев. Напоминаем, этой процедуре подлежат те, кому исполнилось или исполнится до конца года 21 год, 24 года, 27 лет и далее – с разницей в три года.

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