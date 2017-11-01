В Кыштыме в два раза чаще стали выявлять гипертоников и диабетиков

Автор: КР от Вчера, 16:52 Категория: Медицина

Если в прошлом году среди тех, кто прошёл диспансеризацию, гипертоническая болезнь была впервые обнаружена у 17 человек, то в этом – уже у 37. Что касается диагноза «сахарный диабет», то он был поставлен 14 нашим землякам, что почти в два раза больше прошлогодних показателей.

В этом году бесплатное обследование здоровья в Кыштымской центральной городской больнице прошли чуть более трёх с половиной тысяч жителей нашего округа. У 12 из них врачи заподозрили рак, ещё у десятерых – глаукому. Причём в 2016 году злокачественное новообразование нашли у пятерых пациентов, а глазную болезнь – и вовсе у одного.

Пройти диспансеризацию может любой из тех, кому в этом году исполнилось или исполнится 21, 24, 27, 30 лет и так далее с шагом в три года. Для получения этой услуги необходимо с паспортом и полисом обратиться в регистратуру поликлиники № 1. Получив медицинскую карту, нужно не сидеть в очереди к участковому терапевту, а сразу обратиться в кабинет № 310 в будни с 8 до 15 часов.

– Там мы предлагаем пациенту пройти анкетирование, после которого выписываем направление на дальнейшее обследование, – сказала сайту «КР» заведующая отделением профилактики Кыштымской центральной городской больницы Наталья Синицина.

Сегодня в нашем городе заработал телефон справок по вопросам диспансеризации. Записаться на первичный приём к терапевту можно по номеру 8 (35151) 4-73-97.

Подробности о том, какие анализы и виды обследований могут исчезнуть из диспансеризации уже в следующем году и как эта услуга помогла спасти жизни жителям нашего города, читайте в газете «Кыштымский рабочий».