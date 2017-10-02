В ходе диспансеризации в Кыштыме выявляются случаи подозрения на рак
Автор: КР от Сегодня, 11:45 Категория: Медицина
Из 7 050 жителей нашего города, подпадающих под диспансеризацию в этом году, к врачам обратились меньше половины. Своё здоровье проверили 3 124 человека. Самыми активными оказались люди в возрасте от 36 до 60 лет – их почти половина от общего числа прошедших диспансеризацию.
Чуть более 40 процентов обратившихся в поликлинику не имеют хронических заболеваний. Ещё менее одного процента обследовавшихся кыштымцев пока не являются «хрониками», но входят в группу риска.
Самая многочисленная категория пациентов, 1837 человек, отнесена к третьей группе здоровья. У них наблюдаются хронические болезни, сопровождающиеся частыми обострениями.
– В этом году в рамках диспансеризации у 36 человек впервые выявлена гипертоническая болезнь, у 12 – сахарный диабет, – сказала сайту «КР» заведующая организационно-методическим кабинетом больницы Екатерина Черепанова. – Есть четыре случая подозрения на онкологию, шесть – на доброкачественные образования и восемь – на глаукому.
Напомним, в субботу, 14 октября, в Кыштымской центральной городской больнице состоится единый день диспансеризации. Ей подлежат те, кому исполнилось или до конца года исполнится 21 год, 24 года, 27 лет и далее – с разницей в три года вплоть до 99 лет.