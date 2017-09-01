У жителей Кыштыма есть шанс сделать УЗИ щитовидной железы без очереди
Автор: КР от Сегодня, 12:12 Категория: Медицина
Только один день попасть на приём к эндокринологу можно будет без записи. Впервые в кыштымской центральной городской больнице пройдёт акция по раннему выявлению сахарного диабета. Принять участие в ней могут те, кто в этом году ещё не прошёл диспансеризацию.
Речь идёт о родившихся в 1996-м, 1993-м, 1990-м, 1987-м, 1984-м, 1981-м, 1978-м, 1975-м, 1972-м, 1969-м, 1966-м, 1963-м, 1960-м, 1957-м, 1954-м, 1951-м, 1948-м, 1945-м, 1942-м, 1939-м, 1936-м, 1933-м, 1930-м, 1927-м, 1924-м, 1921-м, 1918-м годах.
– Чтобы попасть на приём к этому врачу, нужно обратиться в 310 кабинет поликлиники, имея на руках паспорт, полис и медицинскую карту, – сказала сайту «КР» заведующая организационно-методическим кабинетом больницы Екатерина Черепанова. – После того, как пациент сдаст ряд анализов, ему выдадут направление к эндокринологу.
После осмотра доктор может выписать направление на УЗИ щитовидной железы по внеочередному графику. Акция пройдёт 28 сентября с 8 до 14 часов. На сегодня 1834 кыштымца состоят на диспансерном учёте с диагнозом «сахарный диабет».