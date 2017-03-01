Жителей Кыштыма приглашают принять участие в едином дне диспансеризации
Автор: КР от Вчера, 16:46 Категория: Медицина
Завтра, 18 марта, в большинстве медицинских учреждениях Челябинской области пройдет единый день диспансеризации. В этот день южноуральцы 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999 годов рождения смогут проверить состояние своего здоровья и пройти предусмотренные программой всеобщей диспансеризации обследования. Акция ориентирована, прежде всего, на людей трудоспособного возраста, которым в субботу не придётся отпрашиваться с работы, чтобы попасть на приём к врачу.
Не останется в стороне от единого дня диспансеризации и центральная городская больница Кыштыма. Как сообщил сайту «КР» главный врач Владислав Логинов, двери поликлиники будут открыты для жителей округа с 9:00 до 12:00.
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