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В выходные дни жители Кыштыма смогут привиться от коронавируса в торговом комплексе

Сегодня, 10:21 Категория: Медицина
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В предстоящие выходные, 16 и 17 октября, мобильная бригада по вакцинации от новой коронавирусной инфекции будет работать в торговом комплексе «Радуга» с 10 до 14 часов. Все желающие могут сделать прививку от ковида, а также пройти ревакцинацию. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

 

Пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции можно также:


– круглосуточно и ежедневно в приёмном отделении больницы
– в рабочие дни в прививочных кабинетах поликлиник на Верхнем и Нижнем Кыштыме, в медпункте на Каолиновом
– по заявкам руководителей предприятий и учреждений организуется выезд бригады в трудовые коллективы;

Не забудьте взять с собой паспорт, полис, СНИЛС.

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Теги: коронавирус вакцинация Кыштым ТК Радуга

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