В выходные дни жители Кыштыма смогут привиться от коронавируса в торговом комплексе
Сегодня, 10:21 Категория: Медицина
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В предстоящие выходные, 16 и 17 октября, мобильная бригада по вакцинации от новой коронавирусной инфекции будет работать в торговом комплексе «Радуга» с 10 до 14 часов. Все желающие могут сделать прививку от ковида, а также пройти ревакцинацию. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.
Пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции можно также:
– круглосуточно и ежедневно в приёмном отделении больницы
– в рабочие дни в прививочных кабинетах поликлиник на Верхнем и Нижнем Кыштыме, в медпункте на Каолиновом
– по заявкам руководителей предприятий и учреждений организуется выезд бригады в трудовые коллективы;
Не забудьте взять с собой паспорт, полис, СНИЛС.