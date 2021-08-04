В выходные кыштымцы смогут привиться от коронавируса «Спутником» и «Спутником Лайт»

Сегодня, 11:34 Категория: Медицина

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В предстоящие выходные, 7 и 8 августа, мобильный пункт вакцинации будет работать возле торгового комплекса «Радуга» (со стороны ГИБДД).

Вакцинация проводится преимущественно вакциной «Спутник Лайт» (она вводится однократно), а также «Спутником V» (но только её первым компонентом).

Все желающие могу пройти вакцинацию с 10 до 14 часов. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

В настоящее время в Кыштымском городском округе прививку от новой коронавирусной инфекции сделали уже около десяти тысяч человек.