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В выходные кыштымцы смогут привиться от коронавируса «Спутником» и «Спутником Лайт»

Сегодня, 11:34 Категория: Медицина
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В предстоящие выходные, 7 и 8 августа, мобильный пункт вакцинации будет работать возле торгового комплекса «Радуга» (со стороны ГИБДД).

 

Вакцинация проводится преимущественно вакциной «Спутник Лайт» (она вводится однократно), а также «Спутником V» (но только её первым компонентом).

 

Все желающие могу пройти вакцинацию с 10 до 14 часов. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

 

В настоящее время в Кыштымском городском округе прививку от новой коронавирусной инфекции сделали уже около десяти тысяч человек.

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Теги: Кыштым коронавирус вакцинация Спутник Лайт Спутник

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