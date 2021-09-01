Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Где кыштымцы могут привиться от коронавируса в предстоящие выходные?

Сегодня, 14:07 Категория: Медицина
60
0

В выходные, 4 и 5 сентября, жители Кыштымского городского округа по-прежнему могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в мобильных пунктах.

 

В субботу и в воскресенье мобильные пункты будут работать с 10 до 14 часов. Кыштымцы могут сделать прививку «Спутником V» или «Спутником Лайт» в разных точках города – возле рынка «Центральный», у рынка «Арбат» и возле торгового комплекса «Радуга».

 

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

 

Напоминаем, что круглосуточно в любой день недели прививку от ковида можно поставить в приёмном отделении кыштымской городской больницы имени А. П. Силаева. Кроме того, прививочные кабинеты работают в городской поликлинике № 1 и № 2 , а также в медпункте микрорайона Каолиновый.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым вакцинация коронавирус рынок Центральный ТК Радуга

Похожие публикации:

В Кыштыме пройти вакцинацию от коронавируса теперь можно круглосуточно

В Кыштыме мобильные пункты вакцинации становятся ещё ближе и доступнее для всех желающих

В выходные кыштымцы смогут привиться от коронавируса «Спутником» и «Спутником Лайт»

В предстоящие выходные кыштымцы смогут привиться от коронавируса возле торгового комплекса «Радуга»

Жители Кыштыма могут поставить прививку от коронавируса по пути в магазин

Комментарии:

Добавить