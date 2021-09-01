Где кыштымцы могут привиться от коронавируса в предстоящие выходные?

Сегодня, 14:07 Категория: Медицина

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В выходные, 4 и 5 сентября, жители Кыштымского городского округа по-прежнему могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в мобильных пунктах.

В субботу и в воскресенье мобильные пункты будут работать с 10 до 14 часов. Кыштымцы могут сделать прививку «Спутником V» или «Спутником Лайт» в разных точках города – возле рынка «Центральный», у рынка «Арбат» и возле торгового комплекса «Радуга».

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Напоминаем, что круглосуточно в любой день недели прививку от ковида можно поставить в приёмном отделении кыштымской городской больницы имени А. П. Силаева. Кроме того, прививочные кабинеты работают в городской поликлинике № 1 и № 2 , а также в медпункте микрорайона Каолиновый.