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В торговом комплексе Кыштыма появится пункт вакцинации от коронавируса

Вчера, 16:11 Категория: Медицина
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В выходные кыштымцы смогут сделать прививку от коронавируса в торговом комплексе «Радуга» на улице К. Либкнехта.

 

Как сообщил сайту «КР» главный врач Кыштымской горбольницы имени А. П. Силаева Игорь Усков, в настоящее время достигнута договорённость с собственниками «Радуги». Пункт вакцинации будет находиться внутри торгового комплекса по выходным с 10 до 14 часов. ВАкцинация проводится препаратами "Спутник v" и "Спутник лайт".

 

На сегодняшний день в Кыштыме прививку от ковида сделали уже 15 252 человека.

 

Напомним, привиться от новой коронавирусной инфекции можно в будние дни в прививочном кабинете городской поликлиники № 1 и в поликлинике на Нижнем Кыштыме, а также в медпункте микрорайона Каолиновый. Кроме того, круглосуточно и в любой день недели прививку можно поставить в приёмном отделении городской больницы.

 

Во всех пунктах вакцинации с собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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Теги: Кыштым ковид вакцинация Радуга прививка

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