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В предстоящие выходные кыштымцы смогут привиться от коронавируса возле торгового комплекса «Радуга»

Сегодня, 15:30 Категория: Медицина
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В предстоящие выходные, 24 и 25 июля, кыштымцы смогут пройти вакцинацию в мобильном пункте, который разместится возле торгового комплекса «Радуга».

 

Пункт будет работать с 10 до 14 часов. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

 

По данным Кыштымской городской больницы имени А. П. Силаева, на сегодняшний день прививку от новой коронавирусной инфекции сделали уже более восьми тысяч жителей нашего округа.

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Теги: Кыштым вакцинация коронавирус

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