Почти четверть тысячи кыштымцев сделали прививку от гриппа на избирательных участках в дни выборов

Сегодня, 12:09 Категория: Медицина

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На избирательных участках Кыштыма жители нашего города не только голосовали за депутатов Государственной Думы.

Здесь же можно было внести свои предложения по развитию родного города, получить консультации специалистов и даже позаботиться о собственном здоровье. Медицинские бригады Кыштымской городской больницы имени А. П. Силаева измеряли всем желающим артериальное давление, уровень сахара в крови. На наиболее крупных избирательных участках можно было даже сделать прививки от гриппа, а в ДК «Победа», ДК металлургов и в Народном доме – привиться и новой коронавирусной инфекции.

Как сообщил сайту «КР» главный врач Кыштымской горбольницы Игорь Усков, вчера, 19 сентября, от ковида привились 13 избирателей. Зато прививки от гриппа в дни выборов поставили 247 человек.