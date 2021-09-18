Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Почти четверть тысячи кыштымцев сделали прививку от гриппа на избирательных участках в дни выборов

Сегодня, 12:09 Категория: Медицина
129
0

На избирательных участках Кыштыма жители нашего города не только голосовали за депутатов Государственной Думы.

 

Здесь же можно было внести свои предложения по развитию родного города, получить консультации специалистов и даже позаботиться о собственном здоровье. Медицинские бригады Кыштымской городской больницы имени А. П. Силаева измеряли всем желающим артериальное давление, уровень сахара в крови. На наиболее крупных избирательных участках можно было даже сделать прививки от гриппа, а в ДК «Победа», ДК металлургов и в Народном доме – привиться и новой коронавирусной инфекции.

 

Как сообщил сайту «КР» главный врач Кыштымской горбольницы Игорь Усков, вчера, 19 сентября, от ковида привились 13 избирателей. Зато прививки от гриппа в дни выборов поставили 247 человек.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым выборы грипп прививки избирательные участки

Похожие публикации:

Кыштымцы смогут поставить прививки от гриппа и от новой коронавирусной инфекции прямо на избирательных участках

Кыштым к выборам готов

В Кыштыме пройти вакцинацию от коронавируса теперь можно круглосуточно

Жители Кыштыма выбрали депутатов местного Собрания и Законодательного Собрания Челябинской области

На избирательных участках в Кыштыме можно будет сделать прививку от гриппа

Комментарии:

Добавить