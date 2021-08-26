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В Кыштыме пройти вакцинацию от коронавируса теперь можно круглосуточно

Вчера, 15:52 Категория: Медицина
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В Кыштыме пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции становится больше почти с каждым днём. А теперь позаботиться о своём здоровье и здоровье своих близких кыштымцы и вовсе могут в любое время суток.

 

Как сказал сайту «КР» главный врач Кыштымской городской больницы имени А. П. Силаева Игорь Усков, стационарный пункт вакцинации оборудован ещё и на базе приёмного отделения. Здесь уже установлен холодильник для хранения вакцины, а медицинские работники, которые находятся на посту круглыми сутками, готовы сделать прививки всем желающим, начиная с 18-летнего возраста.

 

Вакцинация проводится вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт». При себе необходимо иметь полис ОМС, паспорт, СНИЛС.

 

Напоминаем, стационарные пункты вакцинации расположены также в поликлиниках № 1 и № 2, в медпункте микрорайона Каолиновый, в приёмном отделении горбольницы.

 

В предстоящие выходные «прививочный кабинет на колёсах» разместится также в нескольких наиболее оживлённых местах. С 10 до 14 часов мобильная бригада будет работать возле двух городских рынков – у рынка «Центральный» (рядом с отделением Пенсионного фонда в центре города) и возле рынка «Арбат» (на улице К. Либкнехта). Как и прежде, в выходные кыштымцы смогут привиться в это же время и возле торгового комплекса «Радуга».

 

На сегодняшний день прививку сделали уже 13 380 жителей Кыштымского городского округа.

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Теги: Кыштым коронавирус вакцинация приемный покой прививка Спутник V

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