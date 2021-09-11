Кыштым к выборам готов

Сегодня, 11:55 Категория: Политика

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В День выборов депутатов Государственной Думы, в единый День голосования 19 сентября в Кыштымском городском округе будет работать 28 участковых избирательных комиссий, в них 233 члена с правом решающего голоса.

Численность избирателей составляет 29549 человек, из них впервые голосующих 342, которым торжественно вручат дипломы.

Об этом сообщила сайту «КР» руководитель аппарата Кыштымской территориальной избирательной комиссии Юлия Селезнёва.

Все средства индивидуальной защиты в условиях пандемии переданы на избирательные участки. Напомним, проголосовать можно будет три дня - 17, 18 и 19 сентября на всех избирательных участках.

Каждому избирателю будет предоставлена индивидуальная маска, ручка и перчатки.

Те избиратели, которые не смогут прибыть в помещение для голосования по уважительной причине (болезнь или уход за больным человеком), могут позвонить в свою участковую избирательную комиссию и вызвать сотрудников на дом.

На данный момент такое заявление подали 575 человек. Каждый день это число увеличивается.