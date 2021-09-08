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В Кыштыме до 1 ноября этого года от ковида должно быть привито 80 процентов взрослого населения

Сегодня, 16:23 Категория: Медицина
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Во всём мире продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции.

 

В Кыштымском округе до 1 ноября должно быть привито не менее 24 тысяч жителей, а это – 80 процентов взрослого населения.

 

По данным Кыштымской городской больницы имени А. П. Силаева, на сегодняшнее утро в нашем округе прививку от COVID-19 поставили 14 728 человек.

 

Где в Кыштыме привиться от COVID-19?

Городска поликлиника № 1:

– прививочные кабинеты № 208 и 301 – с понедельника по пятницу с 8 до 18 часов, в субботу – с 9 до 13 часов;

Городская поликлиника № 2  (Нижний Кыштым):

– по будням с 13 до 17 часов;

Приёмное отделение горбольницы:

– Круглосуточно все дни недели

Медицинский пункт микрорайона Каолиновый:

– По графику работы медпункта.

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Теги: Кыштым вакцинация коронавирус

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