В Кыштыме до 1 ноября этого года от ковида должно быть привито 80 процентов взрослого населения
Сегодня, 16:23 Категория: Медицина
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Во всём мире продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции.
В Кыштымском округе до 1 ноября должно быть привито не менее 24 тысяч жителей, а это – 80 процентов взрослого населения.
По данным Кыштымской городской больницы имени А. П. Силаева, на сегодняшнее утро в нашем округе прививку от COVID-19 поставили 14 728 человек.
Где в Кыштыме привиться от COVID-19?
Городска поликлиника № 1:
– прививочные кабинеты № 208 и 301 – с понедельника по пятницу с 8 до 18 часов, в субботу – с 9 до 13 часов;
Городская поликлиника № 2 (Нижний Кыштым):
– по будням с 13 до 17 часов;
Приёмное отделение горбольницы:
– Круглосуточно все дни недели
Медицинский пункт микрорайона Каолиновый:
– По графику работы медпункта.