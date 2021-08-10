В Кыштыме пункт вакцинации появится и в микрорайоне Каолиновом, а второй компонент вакцины теперь можно получить и на Нижнем Кыштыме

Вчера, 13:07 Категория: Медицина

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Вакцинация взрослого населения от новой коронавирусной инфекции продолжается. На сегодняшний день в Кыштымском городском округе её прошли уже 10 600 человек.

– С нашей стороны сделано абсолютно всё, чтобы вакцинация была максимально доступной, – сказала сегодня «Кыштымскому рабочему» заместитель главного врача больницы по поликлинической работе Любовь Санникова. – У нас есть вакцина – «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона». В городской поликлинике с понедельника по субботу открыты два прививочных кабинета, среди недели и в выходные в людных местах работает мобильный пункт вакцинации.

А с 23 августа, по словам Любови Александровны, прививочный пункт откроется ещё и на базе медпункта в микрорайоне Каолиновом. Поставить прививку здесь можно будет по расписанию терапевта.

Кроме того, получить второй компонент вакцины теперь можно и в поликлинике № 2 на Нижнем Кыштыме с 13 часов до 17 часов 30 минут.

– Мы существенно разгрузили городскую поликлинику № 1, сделав вакцинацию максимально доступной, – подчеркнула Любовь Санникова. – В очередной раз призываю жителей нашего города позаботиться о своём здоровье и о здоровье окружающих. Если вы ещё не сделали прививку, успевайте пройти эту процедуру до наступления осенне-зимнего сезона, когда в рост пойдут ОРВИ и другие сезонные инфекции. И ещё подчеркну: прививку от ковида ставят только совершеннолетним гражданам! В последнее время всё чаще на прививку приходят студенты. Разумеется, они уходят ни с чем. Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции могут пройти только лица, достигшие 18 лет!