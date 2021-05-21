Сегодня в Кыштыме мобильный пункт вакцинации от коронавируса посетили 50 человек

Сегодня, 13:48 Категория: Медицина

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Фото из группы "Кыштым" ВКонтакте.

С сегодняшнего дня в Кыштымском городском округе начала работу мобильная бригада центральной горбольницы имени А. П. Силаева по вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции.

Сегодня с 10 до 13 часов медики ждали всех желающих старше 18 лет на прививку от ковида. Мобильная бригада разместилась возле одного из входов в торговый комплекс «Радуга». Вакцинация проводилась препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») с соблюдением холодовой цепи и других санитарных правил.

Как сказал сайту «КР» главный врач больницы Игорь Усков, в первый же день вакцинацию прошли 50 кыштымцев.

В понедельник все желающие смогут привиться в микрорайоне Нижнего Кыштыма на площади перед ДК металлургов с 10 до 13 часов.