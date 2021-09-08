В Кыштыме мобильные пункты вакцинации заканчивают свою работу на улицах города

Сегодня, 16:04 Категория: Медицина

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С наступлением холодной осенней погоды мобильные пункты вакцинации больше не будут часами стоять на улице.

В настоящее время решается вопрос об организации стационарных прививочных пунктов внутри крупных торговых комплексов. Однако пока все желающие приглашаются на вакцинацию в прививочные кабинеты и медицинские пункты Кыштымской городской больницы имени А. П. Силаева.

Где в Кыштыме привиться от COVID-19?

Городска поликлиника № 1:

– прививочные кабинеты № 208 и 301 – с понедельника по пятницу с 8 до 18 часов, в субботу – с 9 до 13 часов;

Городская поликлиника № 2 (Нижний Кыштым):

– по будням с 13 до 17 часов;

Приёмное отделение горбольницы:

– Круглосуточно все дни недели

Медицинский пункт микрорайона Каолиновый:

– По графику работы медпункта

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, медицинский полис.