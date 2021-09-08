В Кыштыме мобильные пункты вакцинации заканчивают свою работу на улицах города
Сегодня, 16:04 Категория: Медицина
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С наступлением холодной осенней погоды мобильные пункты вакцинации больше не будут часами стоять на улице.
В настоящее время решается вопрос об организации стационарных прививочных пунктов внутри крупных торговых комплексов. Однако пока все желающие приглашаются на вакцинацию в прививочные кабинеты и медицинские пункты Кыштымской городской больницы имени А. П. Силаева.
Где в Кыштыме привиться от COVID-19?
Городска поликлиника № 1:
– прививочные кабинеты № 208 и 301 – с понедельника по пятницу с 8 до 18 часов, в субботу – с 9 до 13 часов;
Городская поликлиника № 2 (Нижний Кыштым):
– по будням с 13 до 17 часов;
Приёмное отделение горбольницы:
– Круглосуточно все дни недели
Медицинский пункт микрорайона Каолиновый:
– По графику работы медпункта
При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, медицинский полис.