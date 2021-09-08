В Кыштыме медработники начали поквартирный обход жителей, чтобы убедить их сделать прививку от ковида

Сегодня, 16:16 Категория: Медицина

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На что только не идут и без того замученные и загруженные работой кыштымские медики, чтобы убедить людей в необходимости вакцинации. Дошло до того, что участковые фельдшеры и медсёстры, подобно волонтёрам, начали …поквартирный обход населения! Люди в белых халатах обходят множество домов и квартир, чтобы в очередной раз разъяснить и убедить людей старшего поколения (речь идёт о кыштымцах в возрасте 60+) позаботиться о собственном здоровье. Если человек даёт согласие на прививку, его вносят в список. Затем, когда список сформирован, назначается конкретный день, и мобильный пункт вакцинации приезжает во двор жилого сектора, чтобы все желающие могли пройти вакцинацию, сделав всего несколько шагов от своих подъездов.

– Кыштымцы по-прежнему очень пассивны и не хотят заботиться о своём здоровье и здоровье своих близких, – констатирует главный врач Кыштымской городской больницы имени А. П. Силаева Игорь Усков. – К огромному сожалению, на сегодняшний день классический портрет пациента нашего ковидного госпиталя – это пожилой дедушка (или бабушка) с запущенной, третьей и даже четвёртой, стадией ковида. Спрашивается, где же раньше были его родные? Почему вовремя не забили тревогу и не обратились за медицинской помощью? И почему ещё раньше не записали на вакцинацию своего пожилого родственника (соседа, знакомого, друга)? Кто бы что ни говорил, но реальность такова, что среди госпитализированных в тяжёлом состоянии, и уж тем более умерших, у нас не было ни одного привитого!

Где в Кыштыме привиться от COVID-19?

Городска поликлиника № 1:

– прививочные кабинеты № 208 и 301 – с понедельника по пятницу с 8 до 18 часов, в субботу – с 9 до 13 часов;

Городская поликлиника № 2 (Нижний Кыштым):

– по будням с 13 до 17 часов;

Приёмное отделение горбольницы:

– Круглосуточно все дни недели

Медицинский пункт микрорайона Каолиновый:

– По графику работы медпункта

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, медицинский полис.