В Кыштыме продолжает работу мобильная бригада по вакцинации от коронавируса

Сегодня, 11:19 Категория: Медицина

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По данным кыштымской городской больницы имени А. П. Силаева, на сегодняшнее утро 4 799 жителей округа уже сделали прививки от новой коронавирусной инфекции.

Всего в Кыштым поступило уже свыше шести тысяч доз отечественной вакцины – «Гам-КОВИД-Вак», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Буквально в минувшие выходные в наш город была доставлена ещё одна тысяча доз препарата для профилактики COVID-19.

В Кыштыме продолжается вакцинация от коронавируса. Сегодня, 21 июня, эту процедуру пройдут 150 сотрудников исправительной колонии №10. Наряду с прививочным кабинетом в городской поликлинике продолжает работу мобильный пункт.

Так, завтра все желающие смогут сделать прививку на площадке перед ДК металлургов. В среду, 22 июня, – у торгового комплекса «Радуга», а в четверг, 24 июня, – на площади перед зданием почтамта в центре города. Время работы мобильного пункта – с 10 до 13 часов. При себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.