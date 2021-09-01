Кыштымцы могут сдать ПЦР-тест на ковид только при симптомах заболевания коронавирусом или в частной лаборатории, но платно

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В последнее время жители нашего города стали чаще жаловаться на то, что в Кыштыме практически невозможно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. В основном это можно сделать только платно, причём удовольствие не из дешёвых.

Ещё совсем недавно такое обследование в городской поликлинике проводили бесплатно и притом – для всех желающих, что позволяло выявлять бессимптомных больных. Однако теперь, в соответствии с официальным письмом территориального фонда обязательного медицинского страхования, такая процедура проводится строго по показаниям.

– Если человек заболел, мы в обязательном порядке делаем тест ПЦР, – объясняет главный врач кыштымской больницы Игорь Усков. – Если же человек контактный по коронавирусу, но при этом не имеет никаких проявлений болезни, ПЦР у него не берётся.

Что касается сдачи ПЦР теста платно, в Кыштыме этим занимается только одна лаборатория – «Хеликс». Но и здесь в случае, если пациент находился в контакте с больным ковидом, мазок на ПЦР у него брать не будут. Ни за какие деньги.