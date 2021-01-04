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Почти две сотни кыштымцев в праздничные дни сдали бесплатно ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию

Вчера, 15:37 Категория: Медицина
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Как уже сообщалось на нашем сайте, в праздничные дни, с 3 по 9 января, в торговом комплексе «Квартал» в микрорайоне Нижнего Кыштыма проводилось массовое тестирование всех желающих на COVID-19.

 

Как сообщил сайту «КР» главный врач Кыштымской горбольницы Игорь Усков, процедуру прошли 192 жителя нашего города. У всех были взяты мазки на новую коронавирусную инфекцию. Несколько результатов оказались положительными, и сейчас люди получают необходимое лечение.

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Теги: Кыштым коронавирус ЦПР-тест

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