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Жители Кыштыма могут сделать ПЦР-тест на коронавирус в одном из торговых комплексов города

4-01-2021, 10:14 Категория: Медицина
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Со вчерашнего дня в Кыштыме началось масштабное и притом бесплатное тестирование всех желающих на новую коронавирусную инфекцию.

 

Как сообщил сайту «КР» главный врач Кыштымской центральной городской больницы Игорь Усков, кыштымцы могут прийти в торговый комплекс «Квартал» в микрорайоне Нижнего Кыштыма ежедневно, с 3 по 9 января включительно (кроме 7 января) с 9 до 11 часов и сделать анализ, который помогает выявить возбудителя новой коронавирусной инфекции. Если в организме есть достаточное для определения в лаборатории количество коронавирусных частиц, ПЦР даст положительный результат – даже если человек чувствует себя здоровым.

 

Только вчера за два часа тестирование прошли 27 человек. Результаты они смогут узнать по телефону, номер которого им выдали на месте сдачи анализа.

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Теги: Кыштым коронавирус ПЦР тест анализ ТК Квартал Нижний Кыштым

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