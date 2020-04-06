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У жительницы Кыштыма не подтвердился тест на коронавирусную инфекцию

Сегодня, 15:12 Категория: Медицина
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На прошлой неделе одна из жительниц Кыштыма обратилась за медицинской помощью с признаками ОРВИ. Как и положено, у неё были взяты анализы ещё и на коронавирусную инфекцию.

 

Первый же результат, как говорят врачи, оказался сомнительным, и его перепроверили. Из лаборатории центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» города Новосибирска пришёл отрицательный результат.

 

Как сказал сайту «КР» главный врач Кыштымской центральной городской больницы Игорь Усков, на сегодняшний день, 6 апреля, в Кыштыме нет ни одного подтверждённого случая заболевания коронавирусной инфекцией.

 

Что касается Челябинской области, болезнь подтвердилась у 31 человека. Все они находятся в условиях полной изоляции на стационарном лечении.

 

Напомним, что в регионе открыта круглосуточная горячая линия по всем вопросам, связанным с коронавирусом: 8-800-201-41-88.

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Теги: Кыштым коронавирус результаты горячая линия Челябинская область

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