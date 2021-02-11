В Кыштыме тестирование на коронавирус пройдёт в торговом комплексе «Радуга»

Сегодня, 14:41 Категория: Медицина

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В предстоящие выходные, 13 и 14 февраля, жители Кыштымского городского округа могут снова бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.



Профилактическая акция направлена на выявление бессимптомных носителей вируса. Предполагается, что в случае положительного результата люди уйдут на больничный. Таким образом, будет разорвана цепочка распространения новой инфекции.



Мобильная бригада медицинских работников будет работать с 11 до 13 часов на первом этаже торгового комплекса «Радуга» на улице К. Либкнехта.



С собой необходимо иметь паспорт и полис.