В Кыштыме мобильные пункты вакцинации становятся ещё ближе и доступнее для всех желающих

Сегодня, 10:54 Категория: Медицина

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Уже завтра, 25 августа, мобильный пункт вакцинации будет работать сразу в двух точках нашего города. Все желающие в возрасте от 18 лет и старше могут сделать прививку от новой коронавирусной инфекции возле храма Рождества Христова на улице Ленина с 9 до 11 часов, а также у торгового комплекса «Радуга» с 10 до 13 часов.

В предстоящую субботу, 28 августа, «прививочный кабинет на колёсах» разместится также в нескольких наиболее оживлённых местах. С 10 до 14 часов мобильная бригада будет работать возле двух городских рынков – у рынка «Центральный» (рядом с отделением Пенсионного фонда в центре города) и возле рынка «Арбат» (на улице К. Либкнехта).

Кроме того, мобильная бригада в выходные, 28 и 29 августа, по-прежнему сделает остановку и возле торгового комплекса «Радуга». Здесь мобильный пункт будет находиться с 10 до 14 часов.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Напоминаем, что в кыштымской городской больнице имени А. П. Силаева работает новая прямая линия для записи на вакцинацию. Номер телефонной линии 8-982-338-96-60. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 10 до 15 часов. На эту линию могут обращаться родные и близкие маломобильных и немобильных людей. К нуждающимся медики приедут с вакциной прямо домой.