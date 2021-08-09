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В Кыштыме продолжается вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции

Вчера, 11:49 Категория: Медицина
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На этой неделе мобильный пункт вакцинации продолжит свою работу.

 

Завтра, 10 августа, все желающие могут поставить прививку с 10 до 13 часов на площади около ДК металлургов.

 

В среду, 11 августа, мобильный пункт разместится возле торгового комплекса «Радуга». Часы работы те же – с 10 до 13 часов.

 

В четверг, 12 августа, кыштымцы смогут привиться с 10 до 13 часов в центре города напротив универмага.

 Вакцинация проводится преимущественно однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», а также вакциной «Спутник» (в мобильном пункте прививают ТОЛЬКО первым компонентом данной вакцины).

 При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

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Теги: Кыштым коронавирус вакцинация

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