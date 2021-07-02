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В выходные кыштымцы могут пройти вакцинацию от коронавируса

Сегодня, 12:43 Категория: Медицина
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В предстоящие выходные, 3 и 4 июля, мобильная бригада по вакцинации будет работать с 10 до 14 часов около торгового комплекса «Радуга». Прививают первым компонентом вакцины «ГамКовидВак» («Спутник V»). При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Кроме того, в субботу работает прививочный кабинет № 301 городской поликлиники.

                                    
 По состоянию на 1 июля, в Кыштымском городском округе вакцинацию прошли 6 087 человек.

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Теги: Кыштым вакцинация коронавирус

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