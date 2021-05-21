Кыштымцы активно проходят вакцинацию от коронавируса в мобильном пункте горбольницы

Сегодня, 16:03 Категория: Медицина

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Напомним, сегодня с 10 до 13 часов на площадке возле ДК металлургов работал мобильный пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Несмотря на изнуряющую жару, ставить прививки в таком пункте совершенно безопасно. Специально для транспортировки вакцины и соблюдения холодовой цепи было приобретено морозильное оборудование. Препарат «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») хранится при температуре минус 18 градусов.

Как сообщил сайту «КР» главный врач Кыштымской центральной городской больницы Игорь Усков, сегодня прививки поставил 71 человек.

Завтра мобильный пункт вакцинации будет работать на конечной остановке в микрорайоне Каолиновом. Все желающие старше 18 лет смогут пройти вакцинацию с 10 до 13 часов. При себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.