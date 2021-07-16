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В выходные жители Кыштыма смогут привиться от коронавируса возле торгового комплекса

Сегодня, 09:07 Категория: Медицина
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Сегодня в Кыштым будет доставлена очередная партия вакцины от новой коронавирусной инфекции – «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») в количестве 450 доз. В связи с этим планируется возобновить вакцинацию взрослого населения в наиболее людных и доступных местах.

               

Как сообщил сайту «КР» главный врач Кыштымской центральной городской больницы Игорь Усков, в предстоящие выходные, 17 и 18 июля, мобильная бригада по вакцинации от коронавирусной инфекции будет работать около торгового комплекса «Радуга» со стороны ГИБДД.

 

Все желающие защитить себя и своих близких от коронавируса могут сделать прививку с 10 до 14 часов. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

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Теги: вакцинация Кыштым коронавирус ТК Радуга

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