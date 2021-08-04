В Кыштым впервые доставят вакцину «Спутник Лайт»: где и когда горожане смогут сделать прививку или пройти ревакцинацию

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Поставка в наш город одной тысячи доз этого препарата ожидается уже сегодня-завтра.

«Спутник Лайт» – это четвёртая зарегистрированная в России вакцина, разработанная в национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. От трёх предыдущих вакцин («Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак») она отличается в первую очередь тем, что делать нужно только одну инъекцию, а не две, как в остальных случаях.

По словам разработчиков, испытания «Спутника Лайт» показали, что у всех, кто получил этот препарат, сформировался иммунитет к новой коронавирусной инфекции. При этом осложнений выявлено не было. При этом отмечается также, что однокомпонентная вакцина чуть менее эффективна – по данным учёных, эффективность «Спутника Лайт» составила 79,4%, у «Спутника V» – более 90%. Зато иммунитет от облегчённого варианта вырабатывается быстрее: всего за 28 дней вместо 42.

«Спутник Лайт» подходит как для ревакцинации, так и для вакцинации от коронавируса. Кыштымцы могут сделать прививку «Спутником Лайт» уже на этой неделе – в предстоящие выходные возле торгового комплекса «Радуга» мобильный пункт вакцинации будет работать с 10 до 14 часов. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.