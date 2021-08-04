В Кыштыме коллективы некоторых предприятий и организаций уже достигли необходимого уровня иммунитета против коронавируса

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По данным Кыштымской центральной городской больницы имени А. П. Силаева, на сегодняшний день прививки от коронавируса сделали уже девять с половиной тысяч жителей округа – это половина от общего числа тех, кто подлежит вакцинации.

Если говорить о коллективном иммунитете в конкретных организациях и на предприятиях Кыштыма, то планки в 60 процентов уже достигли силовые структуры – полиция, пожарные, исправительная колония. В лидерах и радиозавод. Здесь привиты уже около 90 процентов сотрудников. Семимильными шагами к ним приближаются работники медеэлектролитного и электромеханического заводов. Коллективный иммунитет достигнут и среди персонала городской больницы.

А вот в аутсайдерах – представители сферы обслуживания. То есть те, кто имеет больше всего контактов с другими людьми.

– Мы не видим в прививочных кабинетах и пунктах вакцинации ни продавцов, ни индивидуальных предпринимателей и их сотрудников, – говорит заместитель главного врача Кыштымской центральной городской больницы имени А. П. Силаева по поликлинической работе Любовь Санникова. – В пример можем поставить разве что предпринимателя Виктора Николаевича Грачёва. Он собрал в назначенный день большинство своих работников, и мы провели для них выездную вакцинацию.

Работа с предприятиями и организациями продолжается. Записаться на прививку можно по-прежнему через портал госуслуг или по телефонам регистратуры городской поликлиники – 4-70-03, 4-73-97. Следите также за информацией о графике работы мобильной бригады.

Ближайшая выездная вакцинация состоится в предстоящие выходные, 7 и 8 августа. В эти дни с 10 до 14 часов мобильный пункт будет работать возле торгового комплекса «Радуга». Приглашаются все желающие на первую прививку от коронавируса и на ревакцинацию препаратом «Спутник Лайт». При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.